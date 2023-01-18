В прошлом году предотвращена контрабанда в Азербайджан 1 383 кг наркотических средств

БАКУ /Trend/ - В 2022 году была предотвращена контрабанда в Азербайджан 1 тонны 383 килограмма 507 граммов наркотических средств на сумму 36 592 485 манатов, уничтожено 24 683 кг наркотических растений.

Как сообщает в среду Trend, об этом было заявлено на отчетном совещании Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, посвященном итогам служебно-боевой деятельности в 2022 году.

Отмечено, что в 2022 году были задержаны: за нарушение государственной границы - 559 человек, за нарушение пограничного режима - 9827, лиц, находящихся в розыске - 2843, лиц с поддельными документами - 319, лиц с чужими документами - 6, и 1 лицо при попытке нелегально пересечь пограничный контрольно-пропускной пункт.

В результате применения, в соответствии с инструкциями, пограничными нарядами оружия к нарушителям границы в шести случаях 2 человека были ранены, 4 нарушителя границы получили ранения, не совместимые с жизнью.

(Перевод: Нубар Кулузаде)