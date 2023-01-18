В Азербайджане может быть отменено снижение брачного возраста

БАКУ /Trend/ - Подготовлены и переданы в парламент Азербайджана предложения по отмене снижения брачного возраста на год, которая является исключительным случаем.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила сегодня председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова во время выступления на заседании комитета в парламенте.

Председатель комитета отметила, что есть огромная потребность в принятии вида ответственности за факты насилия в отношении детей.

"Мы также представили наш проект дополнений и изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках в отношении фактов домашнего насилия", - отметила она.

(Перевод: Нубар Кулузаде)