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В Азербайджане может быть отменено снижение брачного возраста

Общество Материалы 18 января 2023 12:20 (UTC +04:00)
В Азербайджане может быть отменено снижение брачного возраста

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Подготовлены и переданы в парламент Азербайджана предложения по отмене снижения брачного возраста на год, которая является исключительным случаем.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила сегодня председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова во время выступления на заседании комитета в парламенте.

Председатель комитета отметила, что есть огромная потребность в принятии вида ответственности за факты насилия в отношении детей.

"Мы также представили наш проект дополнений и изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках в отношении фактов домашнего насилия", - отметила она.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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