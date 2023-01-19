Эксперты о лечении при заболеваемости сезонным гриппом

БАКУ /Trend/ - В зимние месяцы среди населения фиксируется заболеваемость сезонным гриппом.

Как сказал в четверг Trend руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев, граждане могут бесплатно вакцинироваться от гриппа в центрах здоровья семьи по месту жительства.

"При симптомах заражения вирусом гриппа показано обильное питье, при повышенной температуре необходимо использовать жаропонижающие препараты", - сказал он.

Инфекционист Мардан Алиев сказал Trend, что прием антибиотиков при заражении вирусом гриппа может только усугубить течение заболевания.

"В случае повышения температуры до 38 градусов можно принять жаропонижающий препарат. Также можно принимать витамин С и препараты цинка, который очень эффективен при ослабленной иммунной системе", - добавил он.

Напомним, что в настоящее время в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, проводится вакцинация против вируса инфлюэнцы (гриппа). С 15 декабря прошлого года были вакцинированы 13 008 человек. По городу Баку число вакцинированных составило 2 843 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)