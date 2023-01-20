Дорожная полиция обратилась к медиа-субъектам и активистам социальных сетей

БАКУ /Trend/ - В нормативных актах, регламентирующих меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Азербайджане, а также в государственной программе, реализуемой в этой сфере, определено, что пропаганда безопасности дорожного движения должна оставаться в центре внимания. Этот пункт также должен строго соблюдаться при подготовке теле- и радиопрограмм, аудиовизуальных и демонстрационных материалов.

Об этом сообщили в четверг Trend в Главном управлении Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана.

"В некоторых теле-и радиопередачах, клипах, телесериалах, рекламных роликах, а также в репостах блогеров и деятелей искусства в сегментах социальных сетей мы, к сожалению, видим, что широкой аудитории демонстрируются грубые нарушения безопасности и правил дорожного движения. К сожалению, мы становимся свидетелями того, как эти материалы публикуются без каких-либо дополнительных комментариев.

"Такие аудиовизуальные материалы вызывают недопонимание среди участников дорожного движения, особенно детей и подростков. Это даже вызывает у них желание совершать эти поступки. Также серьезную озабоченность вызывает тот факт, что подобные проявления оказывают негативное влияние на формирование культуры дорожного движения среди молодежи и подростков.

Как Главное государственное управление дорожной полиции, осуществляющее государственную политику в области обеспечения безопасности дорожного движения, мы еще раз подчеркиваем, что подобные случаи недопустимы.

Призываем всех субъектов медиа, активистов социальных сетей внести свой вклад в реализацию мероприятий просветительского и пропагандистско-агитационного характера, проводимых в области безопасности дорожного движения в нашей стране",- говорится в обращении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)