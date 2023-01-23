Скончавшийся машинист не управлял пассажирскими поездами - Бакинский метрополитен

БАКУ /Trend/ - Скончавшийся машинист не управлял пассажирскими поездами.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Бакинском метрополитене.

Было отмечено, что состояние машиниста Айдына Керимли (1958 года рождения) ночью во время управления хозяйственным поездом на "фиолетовой" линии внезапно ухудшилось и он скончался.

"Помощник машиниста немедленно связался с диспетчером, была вызвана скорая медицинская помощь, проинформированы соответствующие структуры, а также члены семьи машиниста. Для информации сообщаем, что каждый день по завершении деятельности по пассажирским перевозкам на линиях метро начинается работа ночной смены с проведением различных хозяйственных, ремонтно-восстановительных, наладочно-испытательных работ. При выполнении этих работ используются хозяйственные поезда для перевозки грузов, оборудования", - говорится в сообщении.

Отметим, что в ночь с 21 на 22 января машинист хозяйственного поезда Керимли Айдын Юсиф оглу (1958 года рождения) скоропостижно скончался на рабочем месте на станции "Автовокзал".

(Перевод: Нубар Кулузаде)