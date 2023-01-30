В Азербайджане объявлены результаты пробного экзамена, для поступающих в магистратуру

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты пробного экзамена, для поступающих в магистратуру.

Как сообщает в понедельник Trend, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в 17:00 объявил результаты испытательного экзамена, проведенного 29 января.

Каждый участник может ознакомиться с результатами экзамена на сайте ГЭЦ. Бакалавры также могут узнать информацию о результатах экзаменов, отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727.

Отметим, что из 566 человек, зарегистрировавшихся для участия, 28 человек на пробный экзамен не явились.

(Перевод: Нубар Кулузаде)