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В Азербайджане объявлены результаты пробного экзамена, для поступающих в магистратуру

Общество Материалы 30 января 2023 17:51 (UTC +04:00)
В Азербайджане объявлены результаты пробного экзамена, для поступающих в магистратуру

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты пробного экзамена, для поступающих в магистратуру.

Как сообщает в понедельник Trend, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в 17:00 объявил результаты испытательного экзамена, проведенного 29 января.

Каждый участник может ознакомиться с результатами экзамена на сайте ГЭЦ. Бакалавры также могут узнать информацию о результатах экзаменов, отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727.

Отметим, что из 566 человек, зарегистрировавшихся для участия, 28 человек на пробный экзамен не явились.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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