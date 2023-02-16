Служба ASAN удостоена награды "Самая передовая государственная служба в мире" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 10-го Всемирного правительственного саммита в Дубае Служба ASAN была названа "Самой передовой государственной службой в мире" и удостоена специальной награды, сообщает в четверг Trend.

Премия была вручена наследным принцем эмирата Дубай шейхом Хамданом бин Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом председателю Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехдиеву.

Эта награда была учреждена по инициативе правительства ОАЭ в рамках Всемирного правительственного саммита с целью оценки передовых правительственных инициатив в мире и поощрения успешного опыта в продвижении инноваций в сфере предоставления государственных услуг. Азербайджан был удостоен этой первой в мире премии в данной области, учрежденной в подобном формате, из 80 стран-кандидатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)