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Служба ASAN удостоена награды "Самая передовая государственная служба в мире" (ФОТО)

Общество Материалы 16 февраля 2023 14:09 (UTC +04:00)
Служба ASAN удостоена награды "Самая передовая государственная служба в мире" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В рамках 10-го Всемирного правительственного саммита в Дубае Служба ASAN была названа "Самой передовой государственной службой в мире" и удостоена специальной награды, сообщает в четверг Trend.

Премия была вручена наследным принцем эмирата Дубай шейхом Хамданом бин Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом председателю Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехдиеву.

Эта награда была учреждена по инициативе правительства ОАЭ в рамках Всемирного правительственного саммита с целью оценки передовых правительственных инициатив в мире и поощрения успешного опыта в продвижении инноваций в сфере предоставления государственных услуг. Азербайджан был удостоен этой первой в мире премии в данной области, учрежденной в подобном формате, из 80 стран-кандидатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Служба ASAN удостоена награды "Самая передовая государственная служба в мире" (ФОТО)
Служба ASAN удостоена награды "Самая передовая государственная служба в мире" (ФОТО)
Служба ASAN удостоена награды "Самая передовая государственная служба в мире" (ФОТО)
Служба ASAN удостоена награды "Самая передовая государственная служба в мире" (ФОТО)
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