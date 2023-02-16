Новый ректор Азербайджанской академии художеств представлен коллективу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Назначенный распоряжением главы государства на должность ректора Азербайджанской академии художеств Натиг Алиев представлен коллективу академии.

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, а также педагогический коллектив учебного заведения.

Министр науки и образования довел до внимания распоряжение главы государства о назначении Натига Алиева ректором академии и пожелал новому ректору успехов в деятельности.

Натиг Алиев поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что приложит все усилия для выполнения возложенных на него задач.