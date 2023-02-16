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Новый ректор Азербайджанской академии художеств представлен коллективу (ФОТО)

Общество Материалы 16 февраля 2023 15:13 (UTC +04:00)
Новый ректор Азербайджанской академии художеств представлен коллективу (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Назначенный распоряжением главы государства на должность ректора Азербайджанской академии художеств Натиг Алиев представлен коллективу академии.

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, а также педагогический коллектив учебного заведения.

Министр науки и образования довел до внимания распоряжение главы государства о назначении Натига Алиева ректором академии и пожелал новому ректору успехов в деятельности.

Натиг Алиев поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что приложит все усилия для выполнения возложенных на него задач.

Новый ректор Азербайджанской академии художеств представлен коллективу (ФОТО)
Новый ректор Азербайджанской академии художеств представлен коллективу (ФОТО)
Новый ректор Азербайджанской академии художеств представлен коллективу (ФОТО)
Новый ректор Азербайджанской академии художеств представлен коллективу (ФОТО)
Новый ректор Азербайджанской академии художеств представлен коллективу (ФОТО)
Новый ректор Азербайджанской академии художеств представлен коллективу (ФОТО)
Новый ректор Азербайджанской академии художеств представлен коллективу (ФОТО)
Новый ректор Азербайджанской академии художеств представлен коллективу (ФОТО)
Новый ректор Азербайджанской академии художеств представлен коллективу (ФОТО)
Новый ректор Азербайджанской академии художеств представлен коллективу (ФОТО)
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