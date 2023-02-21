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Количество биогенных веществ в загрязненных озерах значительно превышает норму - госагентство Азербайджана

Общество Материалы 21 февраля 2023 22:01 (UTC +04:00)
Количество биогенных веществ в загрязненных озерах значительно превышает норму - госагентство Азербайджана

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Количество биогенных веществ в загрязненных озерах значительно превышает норму.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на общественных слушаниях по экологическому состоянию абшеронских озер председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров.

По словам Ганбарова, в целях реабилитации озер Беюкшор и Зых проводятся определенные меры.

Цель состоит в том, чтобы последовательно обеспечить все вопросы по реабилитации озер Абшерона, сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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