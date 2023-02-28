20 школьников, пострадавших от землетрясения в Турции, приступили к обучению в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - 20 школьников-граждан Турции, пострадавшие от землетрясения, приехали к своим ближайшим родственникам в Азербайджан.

Об этом сообщили во вторник, в ответ на запрос Trend в образовательном консультативном центре посольства Турции в Азербайджане.

Было отмечено, что в настоящее время 20 учащихся проходят обучение в Бакинском турецком Анатолийском лицее.

Напомним, что 6 февраля в Турции с интервалом в несколько часов произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7.6. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)