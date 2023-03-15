В Ичеришехер пройдет праздничное мероприятие "Байрам Галасы"

БАКУ /Trend/ - В Баку с целью организации интересного досуга местных жителей и туристов в дни праздника Новруз пройдут мероприятия "Байрам Галасы", отражающие исторические традиции и культуру Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, мероприятия стартуют 19 марта с концертной программы на сцене, которая будет установлена на площади Гоша Гала (#goşaqala) и начнется в 13:00. Проведение дней "Байрам галасы" предусмотрено до 26 марта, мероприятия будут проходить с 12:00 до 22:00.

В рамках мероприятий будут продемонстрированы изделия ручной работы по различным видам искусства, пройдут мастер-классы и будут организованы ярмарки по продаже этой продукции. На мероприятиях также будут представлены образцы национальной кухни и сценки из жемчужин национального кинематографа.

С программой праздничных дней можно ознакомиться в социальных сетях (Instagram: ICHERISHEHER_LIVING_HISTORY, facebook: ICHERISHEHER_LIVING_HISTORY).