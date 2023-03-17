Названа дата начала продаж на апрель автобусных билетов на освобожденные территории

БАКУ /Trend/ - Билеты на апрель регулярных автобусных рейсов, организуемых Агентством наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта на освобожденные территории Азербайджана, поступят в продажу в 15:00 24 марта 2023 года.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве, продажа билетов по данным маршрутам осуществляется в режиме онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az. Портал онлайн-продажи билетов интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации разрешения на въезд на освобожденные территории с процессом покупки билетов, определения лиц, которым будут предоставлены льготы.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Каждый билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности. Пассажиры должны заранее приобрести билеты туда и обратно.

Отметим, что регулярные автобусные рейсы выполняются с 24 января 2022 года. Всего на сегодняшний день было выполнено 526 рейсов, освобожденные от оккупации территории посетили 22 497 пассажиров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)