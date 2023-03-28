Разрабатывается порядок электронной оплаты пожертвований - Госкомитет

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Указом Президента Азербайджана от 11 марта 2022 года О внесении изменений в закон "О свободе вероисповедания" вопрос о принятии пожертвований религиозными организациями нашел отражение в изменении, внесенном в часть 3 статьи 18 закона "О свободе вероисповедания".

Об этом сообщили во вторник Trend в Госкомитете по работе с религиозными структурами.

Так, согласно статье 18 Закона, религиозные организации могут обращаться за добровольными пожертвованиями, а также принимать эти пожертвования, в том числе пожертвованные денежные средства, наличными или через банк, почту, пластиковые карты, электронные платежные системы или через интернет.

Правила для регулирования вопросов, вытекающих из закона, разрабатываются с участием представителей соответствующих органов, после завершения процесса утверждения данного порядка общественность будет подробно проинформирована. В настоящее время Государственный комитет по работе с религиозными организациями не осуществляет надзор за этими вопросами.

(Перевод: Фидан Мустафаева)