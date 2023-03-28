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Верховный суд отменил решение о конфискации имущества Вугара Сафарли

Общество Материалы 28 марта 2023 14:08 (UTC +04:00)
Верховный суд отменил решение о конфискации имущества Вугара Сафарли

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли, директора ООО "Портос" Надира Мамедова и других обвиняемых.

Как сообщает во вторник Trend, на процессе под председательством судьи Алескера Новрузова ходатайства адвокатов об оправдательном приговоре удовлетворены не были.

Однако суд отменил часть решения, связанную с конфискацией имущества Вугара Сафарли и других обвиняемых лиц. Дело возвращено в Бакинский апелляционный суд для пересмотра части, связанной с имуществом.

Отметим, что В.Сафарли приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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