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Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

Общество Материалы 1 апреля 2023 11:27 (UTC +04:00)
Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - Синоптики рассказали о фактической погоде в Азербайджане.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, на территории страны продолжается нестабильная погода, осадки, в горных и предгорных районах - снег, в некоторых районах порывистый западный ветер.

Директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана Асиф Вердиев сообщил, что высота снежного покрова в Шахдаге составила 22 см, в Лерике и Грызе - 15, в Исмаиллы, Гусаре - 12, Алтыагадже, Халтане - 10, в Ярдымлы - 9, Гедабее, Шамахы, Ордубаде - 8, Габале - 5, Дашкесане, Гейгеле, Гобустане - 4, Губе - 3, в Нахчыване - 2, в Шахбузе-1 см.

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