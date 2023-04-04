Преподаватели с поддельными дипломами также будут привлечены к сертификации - Министерство (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - К процессу сертификации будут привлечены и преподаватели, имеющие диплом не государственного образца.

Об этом сообщили во вторник в ответ на запрос Trend в Министерстве науки и образования Азербайджана.

"Для преподавателей нет ограничений по этому поводу. Преподаватели, имеющие диплом не государственного образца, также будут привлечены к процессу сертификации",- говорится в сообщении.

Напомним, что некоторое время назад на общественных слушаниях в парламентском Комитете по науке и образованию на тему "Сертификация педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях" министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что 15-20 лет назад у нас были высшие учебные заведения, которые выдавали поддельные дипломы в больших количествах.