В Баку стартовал заключительный день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 23 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня будет разыграно шесть комплектов медалей (четыре – в индивидуальных упражнениях и два - в групповых упражнениях).

В этот день определятся победители по индивидуальной программе в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также среди групповых команд в программах с пятью обручами и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами.

Кроме того, по традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий балл за выступление.

Сборная Азербайджана представлена в четырех финалах Кубка мира: грация Зохра Агамирова продемонстрирует программы с мячом и булавами, а команда в групповых упражнениях вначале представит композицию с пятью обручами, а затем - с тремя лентами и двумя мячами. В состав команды вошли - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Накануне команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "бронзу" Кубка мира в многоборье.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.