Завтра в Азербайджане будет до 26 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - 25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков.

Как сообщили Trend в понедельник в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, в некоторых местах ночью и утром ожидаются кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем будет периодически усиливаться.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью будет 11-15° тепла, днем - 16-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм рт.ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки. В отдельных местах возможны грозы, град, в горных районах - снег. Местами туман. Западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью - 10-15°, днем - 21-26° тепла, в горах ночью - 1-6°, днем - 8-13° тепла.