В Бакинской высшей школе нефти прошел конкурс по кибербезопасности “Kiber Ulduz” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН) прошел конкурс CTF (Capture the Flag) с участием подростков 12-17 лет, организованный Ассоциацией организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA).

Компании Interprobe и UnifyBytes выступили техническими организаторами конкурса, проведенного при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и компании Cyberpoint в рамках «Проекта по повышению уровня осведомленности учащихся общеобразовательных учреждений в области кибербезопасности».

Основной целью конкурса CTF является практическое применение навыков по обеспечению защиты компьютерных систем в условиях состязания. Участники соревнований CTF приобретают знания и опыт в области кибербезопасности, заводят новые профессиональные связи и получают опыт проведения исследований в области кибербезопасности.

В церемонии открытия конкурса приняли участие представители ряда государственных учреждений и частных компаний. Открывая церемонию со вступительным словом, председатель правления АКТА Эльвин Баладжанов поприветствовал собравшихся и проинформировал их о конкурсе, а также о мерах, которые АКТА будет осуществлять в этой области. Выступая на мероприятии, ректор БВШН Эльмар Гасымов, начальник Центра кибербезопасности Давуд Рустамов, советник председателя Агентства инноваций и цифрового развития Шахин Алиев, заведующая сектором Министерства науки и образования Азербайджанской Республики Вусала Алиева, директор компании Cyberpoint Фуад Нифталиев, глава компании Unifybites Махир Юксель, технический директор ООО “Caspian Innovation Center” Рауф Махмудлу, студент 5-го курса специальности «Информационная безопасность» БВШН Гусейн Гамбаров, студентка 1-го курса специальности «Информационная безопасность» БВШН Нармин Валиева поделились своими мнениями об актуальности мероприятия и дали рекомендации участникам конкурса.

В рамках конкурса участники получили задания по таким темам как использование уязвимостей и лазеек в веб-приложениях, криптография, реверс-инжиниринг и т. д. Подростки выполняли задания в командном формате.

По итогам соревнований были награждены 3 команды, показавшие наивысшие результаты. Команды занявшие первое, второе и третье места, получили 2000, 1000 и 500 манатов соответственно. Кроме того, ценный подарок был вручен команде, которая ответила на «Вопрос Джокера».

Отметим, что конкурс CTF “Kiber Ulduz” организуется в рамках Национальной лиги CTF, учрежденной Ассоциацией организаций кибербезопасности Азербайджана. AKTA, основанная в 2022 году, объединяет в себе компании и организации страны, специализирующиеся в области информационных технологий и кибербезопасности. Ассоциация поддерживает укрепление и увеличение потенциала экосистемы кибербезопасности в нашей стране.