В связи с "Бакинским марафоном 2023" будет ограничено движение на ряде улиц и проспектов

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением "Бакинского марафона 2023" 7 мая с 8:00 до 14:00 на некоторых улицах и проспектах столицы будет полностью ограничено движение с целью обеспечения безопасности участников марафона.

Об этом сообщил Trend в пятницу главный инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

"В целях проведения мероприятия на высоком уровне будет ограничено движение на следующих улицах и проспектах в указанные часы. Точка старта и финиша 21-километрового полумарафона - площадь Государственного флага. Маршрут марафона: площадь Государственного флага – Приморский национальный парк (бульвар) – Бакинский международный морской вокзал – проспект Нефтчиляр – бульвар «Белый город» – улица Хагани Рустамова – бульвар «Белый город», проспект 8 Ноября, часть улицы Юсифа Сафарова – пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли, мост "Джаваншир" - улица Узеира Гаджибейли - проспект Нефтчиляр (Дом правительства, Музейный центр, Кукольный театр, Девичья башня, круг «Азнефть»), Бакинский фуникулер, Баиловский круг, Бибиэйбатское шоссе (Дворец водных видов спорта) и вдоль Приморского бульвара (за Дворцом водных видов спорта, Baku Cristall Hall) – площадь Государственного флага", - сказал он.

Отметим, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева предусмотрено проведение "Бакинского марафона – 2023" под девизом "Победи ветер".