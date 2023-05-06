В Лянкяране стартовал 7-й Кубок регионов по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - 6 мая в Лянкяранском олимпийском спортивном комплексе стартовал 7-й Кубок регионов по художественной гимнастике, сообщили Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

В соревнованиях принимают участие 36 гимнасток, представляющих секции клуба "Оджаг Спорт" в Загатале, Шамахы и Агдаше, Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Сумгайыте, Лянкяране, Исмаиллы, Масаллы, Гусаре, Гёйчае, Нахчыванской Автономной Республике, а также Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" (Kür) в Мингячевире.

Гимнастки выступают в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р).

На турнире грации в возрастной категории "малыши" продемонстрируют упражнения без предмета, с булавами и лентой, "пре-юниорки" – без предмета, с мячом и булавами, а "юниорки" – с обручем, мячом, булавами и лентой. Победительницы определятся в индивидуальном многоборье.