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ЧЕ в Баку: "золото" в упражнениях с обручем выиграла спортсменка из Украины

Общество Материалы 21 мая 2023 12:52 (UTC +04:00)
ЧЕ в Баку: "золото" в упражнениях с обручем выиграла спортсменка из Украины

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с обручем "золото" с результатом 33.250 балла завоевала грация Виктория Оноприенко из Украины, сообщает в воскресенье Trend.

Серебряная медаль у гимнастки Ади Ася Кац из Израиля, ее выступление судьи оценили на 32.600 балла. "Бронзу" с результатом 32.250 балла завоевала Боряна Калейн, представляющая Болгарию.

Азербайджанская грация Зохра Агамирова с результатом 31.100 балла заняла шестую позицию.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

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