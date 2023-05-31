Китайское искусство фейерверков в Университете языков

БАКУ/Trend/ - В Институте Конфуция Азербайджанского университета языков (АУЯ) состоялся семинар «Китайское искусство фейерверков». Открывший семинар, директор Института Конфуция АУЯ Рафиг Аббасов, отметив, что Китай является родиной фейерверков, рассказал об истории изобретения пороха в Китае, благодаря которому стало возможным регулировать скорость и силу горения фейерверков, ставших своеобразным элементом китайской культуры. Он также рассказал о расцвете пиротехники и культуры фейерверков в средневековом Китае, когда были изобретены уникальные, заполненные порохом бумажные трубы. Выступившие на семинаре студенты-китаеведы АУЯ рассказали о традициях и легендах, связанных с появлением фейерверков и изобретением пороха даосскими монахами, древнем обычаи изгнания злых духов, кидая в костер палки молодого зеленого бамбука. Было также отмечено, что, во время правления императора Чжу Юсуна было проведено первое массовое празднество с применением фейерверка, который был объявлен важной частью религиозной церемонии, дарящий силу, успех в делах, счастье и благосостояние.

Китайцы, изобретя способы запускать фейерверки с огненным дождем, разноцветные, образующих в небе узоры, фигуры и надписи, разработали также, целую систему символов цветов фейерверка, где красный означал нерушимость Империи, голубой символизировал путь жизни, зелёный - земную стихию, а жёлтый — середину. В заключении были продемонстрированы видеоролики о праздничных фейерверках в Китае.