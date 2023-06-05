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Состоялись учебно-методические сборы с начальниками соединений Сухопутных войск Азербайджана (ВИДЕО) (Дополнено)

Общество Материалы 5 июня 2023 13:13 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, состоялись учебно-методические сборы с начальниками артиллерии соединений и объединений Сухопутных войск, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала были проверены теоретические знания офицеров по ведению современного общевойскового боя.
В ходе сборов были проведены занятия по таким темам, как развертывание пунктов управления в условиях, соответствующих боевой обстановке, ведение необходимых отчетов, определение координат цели при помощи оптических приборов, поддержание взаимодействия между подразделениями, а также по другим вопросам управления огнем.

По окончании теоретических занятий, проводившихся в ночное и дневное время, огневые задачи по обозначенным целям условного противника были выполнены подразделениями с высоким профессионализмом.

Отметим, что основной целью учебно-методических сборов является совершенствование навыков офицеров артиллерии по управлению огнем, а также совершенствование их знаний и умений.

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