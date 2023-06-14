Бакинский метрополитен переходит на летний график работы

БАКУ /Trend/ - Вносятся изменения в график движения поездов Бакинского метрополитена, что связано с уменьшением пассажиропотока вследствие окончания учебного года и началом сезона каникул и отпусков.

Об этом сообщили в среду Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен".

В соответствии с графиком, который останется в силе до начала нового учебного года, интервал между поездами, курсирующими между станциями "Ази Асланов – 28 Мая" и в обратном направлении, в каждый рабочий день с 07:00 до 21:00 будет составлять 2,5 минуты. Интервал между движением поездов в утренние и ночные часы, когда пассажиров меньше, составит 3 минуты и более.

В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни с 07:00 до 21:00 интервал между поездами будет установлен длительностью в 3 минуты.

При этом будут учитываться объем пассажиропотока и направления, а также все другие факторы, влияющие на регулирование пассажирских перевозок. С этой целью будет предусмотрен выпуск на линии резервных поездов.

На "фиолетовой" линии метрополитена и ветке "Хатаи-Джафар Джаббарлы" изменения в расписании движения поездов применяться не будут.