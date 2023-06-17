Председатель TƏBIB о возможности отмены карантинного режима

БАКУ /Trend/ - Вопрос отмены карантинного режима зависит от решения Кабинета министров Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Вугар Гурбанов в кулуарах I Симпозиума азербайджанских медиков мира.

"Вопрос отмены карантинного режима находится в ведении Кабмина. Случаи заражения коронавирусом все еще имеют место, хотя число заразившихся им в настоящее время и невелико", - сказал Гурбанов.

Напомним, что в Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира.

Проведение симпозиума внесет важный вклад в развитие сферы здравоохранения в том числе с точки зрения изучения инноваций в области медицины, поощрения азербайджанских врачей, работающих за рубежом, к работе в медицинских учреждениях страны.

В мероприятии принимают участие представители государственных структур, депутаты, представители медиа.