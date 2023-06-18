Союзнические отношения между Азербайджаном и Россией позволяют двум странам двигаться вперед - Рустам Минниханов

БАКУ/Trend/ - Союзнические отношения между Азербайджаном и Россией позволяют двум странам двигаться вперед.

Как передает в воскресенье Trend, об этом сказал Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов в ходе церемонии открытия мероприятия, посвященного татарскому национальному празднику Сабантуй, проходящего в Баку и приуроченного к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

«Для нас большая честь находиться в этом прекрасном городе. Сегодня мы не только празднуем Сабантуй, мы отдаём дань памяти общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Нам важно показать как мы близки. Мы стратегические партнеры, наши государства имеют союзнические отношения. Это все позволяет нам двигаться вперед. Мы не только дружим, но и делаем большие дела. Я хотел бы пожелать нашему братскому народу процветания. Мы видим каждый раз те изменения, которые происходят у вас. И, конечно же, Баку самый красивый город в мире», - сказал он.