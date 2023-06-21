Названа дата начала продажи билетов на автобусы в Шушу и Агдам на июль

БАКУ /Trend/ - Билеты на июль на регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам, организуемые Агентством наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, поступят в продажу в 11:00 22 июня 2023 года.

Об этом сообщили в среду Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Каждый билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности. Передача его другому лицу невозможна. Пассажиры могут приобрести билеты туда и обратно на определенных маршрутах в одно и то же время заранее, через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Напомним, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 565 рейсов, 23 011 человек посетили освобожденные от оккупации территории.