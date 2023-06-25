Работающая в селе Сёюдлю компания обязана полностью соблюдать экологические нормы - комиссия

БАКУ /Trend/ - Компания, работающая в селе Сёюдлю, обязана полностью соблюдать экологические нормы.

Как сообщает Trend, это было подчеркнуто 25 июня на предварительном отчетном заседании комиссии, созданной распоряжением Кабинета министров Азербайджана от 21 июня 2023 года для расследования ситуации в селе Сёюдлю Гедабейского района.

Было отмечено, что соответствующие органы оценивают на месте состояние окружающей среды, в том числе берут для исследования пробы воды и почвы, проверяют качество атмосферного воздуха.

В то же время, как подчеркивалось на заседании, компания, осуществляющая деятельность на территории села, обязана полностью соблюдать все обязательства и экологические нормы, принятые в соответствии с подписанным соглашением и отраженные в документе об оценке воздействия на окружающую среду.