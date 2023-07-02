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Азербайджанский кикбоксер завоевал золотую медаль на III Европейских играх (ФОТО)

Общество Материалы 2 июля 2023 13:44 (UTC +04:00)
Азербайджанский кикбоксер завоевал золотую медаль на III Европейских играх (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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КРАКОВ /Trend/ - Азербайджанский кикбоксер Фарид Агамогланов завоевал золотую медаль на III Европейских играх, которые проходят в Польше.

Как передает Trend, Агамогланов победил в финале итальянского спортсмена Дамиано Трамонтано со счетом 3:0.

Отметим, что в III Европейских играх, которые продлятся до 2 июля, принимают участие около 7 тысяч спортсменов из 48 стран. Разыгрывается 253 комплекта медалей в 29 видах спорта. Азербайджан представлен на Играх 86 спортсменами в 13 видах спорта.

Первые в истории Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, а вторые – в 2019 году в Минске. Сборная Азербайджана заняла второе место на «Баку-2015» и 10-е - на «Минск-2019», завоевав в общей сложности 84 медали: 26 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовые.

Азербайджанский кикбоксер завоевал золотую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский кикбоксер завоевал золотую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский кикбоксер завоевал золотую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский кикбоксер завоевал золотую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский кикбоксер завоевал золотую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский кикбоксер завоевал золотую медаль на III Европейских играх (ФОТО)
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