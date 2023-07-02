Азербайджанский боксер завоевал серебряную медаль на Европейских играх (ФОТО)

КРАКОВ /Trend/ - Азербайджанский боксер Мухаммед Абдуллаев вышел в финал на III Европейских играх, проходящих в Польше. Победитель чемпионата мира по борьбе в весовой категории +92 кг сразился с Делишес Ори (Великобритания) в последнем поединке соревнований.

Как сообщает Trend, Абдуллаев, победивший подряд Угура Айдемира (Турция), Николоза Бегадзе (Грузия), Стилианоса Пулиаса (Греция) и Нелви Рам Тиафака (Германия), на этот раз не сумел одержать победу. Соперник выиграл со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 29:28, 30:27), а азербайджанский боксер завершил соревнования на втором месте.

Таким образом, стартовавшие 23 июня 10-дневные Европейские игры сборная Азербайджана по боксу завершила с 1 серебряной и 1 бронзовой медалью. Перед Абдуллаевым Мурад Аллахвердиев (80 кг) занял 3-е место. Оба боксера также выиграли лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.