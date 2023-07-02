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Азербайджанский боксер завоевал серебряную медаль на Европейских играх (ФОТО)

Общество Материалы 2 июля 2023 17:20 (UTC +04:00)
Азербайджанский боксер завоевал серебряную медаль на Европейских играх (ФОТО)

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КРАКОВ /Trend/ - Азербайджанский боксер Мухаммед Абдуллаев вышел в финал на III Европейских играх, проходящих в Польше. Победитель чемпионата мира по борьбе в весовой категории +92 кг сразился с Делишес Ори (Великобритания) в последнем поединке соревнований.

Как сообщает Trend, Абдуллаев, победивший подряд Угура Айдемира (Турция), Николоза Бегадзе (Грузия), Стилианоса Пулиаса (Греция) и Нелви Рам Тиафака (Германия), на этот раз не сумел одержать победу. Соперник выиграл со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 29:28, 30:27), а азербайджанский боксер завершил соревнования на втором месте.

Таким образом, стартовавшие 23 июня 10-дневные Европейские игры сборная Азербайджана по боксу завершила с 1 серебряной и 1 бронзовой медалью. Перед Абдуллаевым Мурад Аллахвердиев (80 кг) занял 3-е место. Оба боксера также выиграли лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Азербайджанский боксер завоевал серебряную медаль на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал серебряную медаль на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал серебряную медаль на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал серебряную медаль на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал серебряную медаль на Европейских играх (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал серебряную медаль на Европейских играх (ФОТО)
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