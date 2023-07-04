Азербайджанские спортсмены, завершившие участие в III Европейских играх, вернулись на родину (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены, завершившие участие в III Европейских играх, организованных в Польше, вернулись на родину.

Как передает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония встречи спортсменов. В церемонии приняли участие спортивная общественность, представители СМИ, болельщики, родственники спортсменов и представители общественности.

Отметим, что Азербайджан на Европейских играх представляли 86 спортсменов в 13 видах спорта.

Азербайджанские спортсмены завершили III Европейские игры с 11 медалями. Из них 3 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых. Команда заняла 24 место в общем зачете.