В министерстве культуры Азербайджана произошли структурные изменения

БАКУ/Trend/ - Утверждена структура новых региональных управлений Министерства культуры Азербайджанской Республики.

Об этом во вторник сообщили в Минкультуры в ответ на запрос Trend.

"В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 23 февраля 2023 года были реорганизованы региональные управления культуры, входящие в структуру министерства.

В соответствии с новым разделением экономических районов Азербайджанской Республики, на основе Сумгайытского, Хачмазского, Исмаиллинского, Шекинского, Кюрдамирского, Агстафинского, Шамкирского, Гянджинского, Бардинского, Агджабединского, Агдашского, Сабирабадского, Билясуварского, Масаллинского и Ленкоранского региональных управлений культуры министерства созданы Абшеронско-Хызинский, Нагорно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, Карабахский, Газах-Товузский, Губа-Хачмазский, Ленкоранско-Астаринский, Центрально-Аранский, Миль-Муганский, Шеки-Загатальский, Восточно-Зангезурский и Ширван-Сальянский региональные управления культуры.

В соответствии с вышеуказанным распоряжением главы государства, министерством культуры утверждены структура и положения новых региональных управлений культуры", - говорится в сообщении.