70 процентов населения города Агдама будет жить в многоквартирных домах

БАКУ /Trend/ - В соответствии с реализацией "I Государственной программы по Большому возвращению" в городе Агдаме в течение 2022-2026 годов планируется проектирование 12 сельских населенных пунктов, 5 жилых массивов, а также строительство 4 сельских населенных пунктов и двух городских массивов.

Как сообщает в субботу Trend об этом местному телевидению заявила директор отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе Лейла Сараби.

По ее словам, согласно генеральному плану города Агдам, 70% населения будет проживать в многоквартирных домах.

"Остальные 30% будут жить в частных домах. Территория современного Агдама будет состоять из бывшего Агдама и восьми прилегающих к нему деревень. 23% Агдама будет состоять из зеленых насаждений, лесов и парков. В городе будут шесть въездов и выездов, предпочтение будет отдаваться пешеходным дорожкам. Велосипедные и пешеходные дорожки также будут широко использоваться. В соответствии с концепцией города Агдама, в различных жилых массивах будут построены 12 котельных комплексов, чтобы обеспечить отопление и горячую воду для переселяемых сюда людей. В целом строительные работы в Агдаме идут высокими темпами", - сказала Сараби.

Отметим, что генплан города Агдам стал первым среди утвержденных генпланов городов на освобожденных территориях Азербайджана. Он был представлен 28 мая 2021 года во время визита Президента Ильхама Алиева в Агдам. Тогда же был заложен фундамент города.