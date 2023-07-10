Военнослужащий ГПС Азербайджана покончил жизнь самоубийством

БАКУ/Trend/ - Военнослужащий N-ской воинской части Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики Бакиев Кянан Сеймур оглы покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

Об этом в понедельник Trend сообщил руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Фирад Алиев.

На основании поступившей информации сотрудниками Военной прокуратуры Нахчывана был проведен осмотр места происшествия и тела, а также выполнены другие действия.

По данному факту в Нахчыванской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и незамедлительно проведены необходимые следственные действия.

Отметим, что в настоящее время расследование продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.