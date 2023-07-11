Орхан Мамедов переизбран на пост президента Федерации мини-футбола Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 июля состоялось очередное общее собрание Федерации мини-футбола Азербайджана (ФМА).

Как передает во вторник Trend, мероприятие, которое прошло в административном здании Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

После этого был заслушан и принят отчет ФМА.

Затем были проведены новые выборы в руководство ФМА. Орхан Мамедов, который ранее был почетным президентом ФМА, был вновь переизбран на следующие 4 года, а Талех Насибов избран вице-президентом.

Орхан Мамедов поблагодарил за оказанное ему доверие, проинформировал о деятельности федерации и планах на будущее. Было отмечено, что Азербайджан занимает первое место в европейском рейтинге минифутбола и пятое место в мировом рейтинге. Также было упомянуто, что сборная Азербайджана будет бороться за медали на чемпионате мира, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в октябре этого года.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в своем выступлении отметил, что за короткое время Азербайджан добился больших успехов в мини-футболе. Он поздравил руководство федерации с новыми выборами и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.