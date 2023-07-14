Верховный суд Азербайджана проводит встречу с предпринимателями в рамках диалоговой платформы "Фемида"

БАКУ /Trend/ - Верховный суд Азербайджанской Республики проводит встречу с предпринимателями в рамках диалоговой платформы "Фемида".

Как сообщает в пятницу Trend, на встрече присутствуют председатель Верховного суда Инам Керимов, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов и председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Отметим, что целью диалоговой платформы "Фемида" является организация интенсивных обсуждений с юристами, правозащитниками, институтами гражданского общества, повышение юридической просвещенности граждан, совершенствование законодательства в судебно-правовой сфере, решение возникающих проблем и поддержка реформ в данной сфере.