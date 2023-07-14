Реформы в Верховном суде Азербайджана будут продолжены – Инам Керимов

БАКУ /Trend/ - Реформы в Верховном суде Азербайджанской Республики будут продолжены.

Об этом сегодня на встрече с предпринимателями в рамках диалоговой платформы "Фемида" сказал председатель Верховного суда Азербайджанской Республики Инам Керимов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, Верховный суд является центром судебной реформы. Посредством последних реформ Верховным судом совместно с другими органами был проведен анализ и изучен передовой международный опыт.

В результате было принято множество нормативных актов, касающихся формирования единой судебной практики, укрепления социального обеспечения судов и судей и других вопросов.

"Реформы на этом не заканчиваются. Впереди еще много работы, и реформы будут продолжены. Как сказал господин Президент, судебные реформы имеют начало, но не имеют конца", - подчеркнул Керимов.

Председатель Верховного суда отметил, что в Азербайджане постоянно проводятся реформы судебной системы, но все еще существуют трудности, которые беспокоят предпринимателей, с которыми они сталкиваются в повседневной практике.

"Поэтому мы ведем с вами диалог. А диалог должен быть постоянным. Верховный суд всегда готов к диалогу и выполнять возложенные на него обязанности. Вопросы, касающиеся государства и судебной власти, и которые имеют фундаментальное значение, например - усиление эффективности судебных органов, формирование единой судебной практики и создание институтов альтернативного разрешения споров, в этом направлении государство делает и будет делать то, что на него возложено. Как известно, недавними изменениями в законодательство закреплена задача Верховного суда по формированию единой судебной практики. Единая судебная практика имеет большое значение для правовой системы страны и для предпринимателей. Она способствует внесудебному разрешению споров, а также повышению эффективности и качества правосудия, обеспечивая юридическую определенность", - сказал он.

Отметим, что целью диалоговой платформы "Фемида" является организация интенсивных обсуждений с юристами, правозащитниками, институтами гражданского общества, повышение юридической просвещенности граждан, совершенствование законодательства в судебно-правовой сфере, решение возникающих проблем и поддержка реформ в данной сфере.