БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменяется возрастной ценз для судей Конституционного суда.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О Конституционном суде", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Судьей Конституционного суда в соответствии с действующим законом, согласно части I статьи 126 Конституции Азербайджанской Республики, может стать гражданин Азербайджанской Республики не моложе 30 лет, имеющий право участвовать в выборах, получивший высшее юридическое образование и проработавший по специальности юриста более пяти лет.

Согласно законопроекту, возрастной ценз отменяется. Таким образом, судьей Конституционного суда может стать гражданин Азербайджанской Республики, имеющий право участвовать в выборах, получивший высшее юридическое образование и проработавший по специальности юриста более пяти лет.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и одобрена во втором чтении.

Напомним, что сегодня проходит последнее заседание внеочередной сессии Милли меджлиса. Повестка дня заседания включает 19 вопросов.