Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В рамках Шушинского глобального медиаформа агентство Anadolu провело тренинг для журналистов на тему "Военная журналистика".

Как передает Trend, директор Академии агентства Anadolu Джахангир Ишбилир рассказал о своем опыте защиты журналистов, выполняющих свои обязанности.

Джахангир Ишбилир отметил, что репортер, занимающийся военной журналистикой, помимо подготовки информации должен хорошо знать и самооборону.

Директор академии проинформировал об оказании первой медицинской помощи при происшествии, быстрой езде на автомобиле, ряде гибких физических действий, использовании противогазов, действиях при взрывах.

"Знание языка, карт и культуры областей, в которых вы находитесь, является обязательным. Вам может понадобиться первая помощь при травмах. Но психологическая устойчивость также играет важную роль", - сказал он.

Джихангир Ишбилир также дал свои рекомендации журналистам.

"Знакомство с кибертехнологиями и дистанционно управляемым оружием может помочь предотвратить какие-либо ошибочные шаги. По этой причине у журналистов должна быть полная информация о местах, куда они едут, вплоть до применяемого оружия", - добавил он.

Отметим, что 21 июля стартовал Шушинский глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Форум проходит по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.

В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников – 60 руководителей и представителей местных СМИ.