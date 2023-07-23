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Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)

Общество Материалы 23 июля 2023 14:58 (UTC +04:00)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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ШУША /Trend/ - В рамках Шушинского глобального медиаформа агентство Anadolu провело тренинг для журналистов на тему "Военная журналистика".

Как передает Trend, директор Академии агентства Anadolu Джахангир Ишбилир рассказал о своем опыте защиты журналистов, выполняющих свои обязанности.

Джахангир Ишбилир отметил, что репортер, занимающийся военной журналистикой, помимо подготовки информации должен хорошо знать и самооборону.

Директор академии проинформировал об оказании первой медицинской помощи при происшествии, быстрой езде на автомобиле, ряде гибких физических действий, использовании противогазов, действиях при взрывах.

"Знание языка, карт и культуры областей, в которых вы находитесь, является обязательным. Вам может понадобиться первая помощь при травмах. Но психологическая устойчивость также играет важную роль", - сказал он.

Джихангир Ишбилир также дал свои рекомендации журналистам.

"Знакомство с кибертехнологиями и дистанционно управляемым оружием может помочь предотвратить какие-либо ошибочные шаги. По этой причине у журналистов должна быть полная информация о местах, куда они едут, вплоть до применяемого оружия", - добавил он.

Отметим, что 21 июля стартовал Шушинский глобальный медиа-форум "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Форум проходит по поручению Президента Ильхама Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева" и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана.

В мероприятии принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур.

Кроме того, среди участников – 60 руководителей и представителей местных СМИ.

Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
Агентство Anadolu провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика" (ФОТО)
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