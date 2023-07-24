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Названа дата начала продажи билетов на автобусные рейсы на освобожденные территории Азербайджана на август

Общество Материалы 24 июля 2023 13:04 (UTC +04:00)
Названа дата начала продажи билетов на автобусные рейсы на освобожденные территории Азербайджана на август

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Билеты на регулярные автобусные рейсы, организованные Агентством наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, на освобожденные от оккупации территории, поступят в продажу в 11:00 26 июля 2023 года.

Как сообщает в понедельник Trend, пассажиры могут приобрести билеты туда и обратно на определенные маршруты в одно и то же время заранее, через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день было выполнено 585 рейсов, 23 894 пассажира посетили освобожденные от оккупации территории.

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