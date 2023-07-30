На открытой сцене Габалинского фестиваля прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вечером 29 июля в рамках 13-го Габалинского международного музыкального фестиваля на открытой концертной сцене для любителей музыки была представлена ​​очередная концертная программа с участием народных артистов Йегане Ахундовой, Мурада Адыгозельзаде и приглашенных из зарубежных стран известных музыкантов.

Как передает Trend, концерт начался с увертюры из оперы В.А.Моцарта "Похищение из сераля" в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – заслуженный артист Фуад Ибрагимов.

На концерте под дирижерством Мустафы Мехмандарова солисты - лауреаты международных конкурсов Юрий Саюткин (фортепиано, Турция/Азербайджан), Деннис Гасанов (скрипка, Россия), народные артисты Йегане Ахундова (фортепиано), Мурад Адыгозельзаде (фортепиано) исполнили произведения азербайджанских и мировых композиторов.

В концерте прозвучали произведения "Концерт для фортепиано (левая рука) с оркестром" Мориса Равеля, "Интродукция и рондо-каприччиозо" Камиля Сен-Санса, "Джазовая сюита для фортепиано с оркестром" А.Цфасмана, а также фрагменты из концерта знаменитого азербайджанского композитора Арифа Меликова "Концерт для фортепиано и оркестра".

В рамках фестиваля ​​30 июля в 18:00 в Конгресс-центре Гейдара Алиева публике будет представлена камерная музыка.