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В Азербайджане утверждены тарифы на услуги по техинвентаризации недвижимости

Общество Материалы 31 июля 2023 17:37 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждены тарифы на услуги по техинвентаризации недвижимости

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Тарифный (ценовой) совет Азербайджана принял решение в связи с регулированием тарифов на услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данную структуру.

Согласно информации, утверждены тарифы на услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости.

В связи с этим отменено решение Тарифного совета от 4 января 2021 года "О регулировании тарифов на услуги, оказываемые структурами Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики по кадастру, регистрации и технической инвентаризации недвижимого имущества и земельных участков".

Данное решение вступает в силу с 14 августа.

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