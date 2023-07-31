В Азербайджане утверждены тарифы на услуги по техинвентаризации недвижимости

БАКУ /Trend/ - Тарифный (ценовой) совет Азербайджана принял решение в связи с регулированием тарифов на услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данную структуру.

Согласно информации, утверждены тарифы на услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости.

В связи с этим отменено решение Тарифного совета от 4 января 2021 года "О регулировании тарифов на услуги, оказываемые структурами Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики по кадастру, регистрации и технической инвентаризации недвижимого имущества и земельных участков".

Данное решение вступает в силу с 14 августа.