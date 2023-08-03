БАКУ /Trend/ - Уровень воды в Верхне-Карабахском канале будет доведен до прежнего показателя.

Об этом сообщил Trend в четверг начальник Управления эксплуатации Верхне-Карабахского канала Шакир Иманов.

"В Верхне-Карабахском канале произошла утечка, в короткие сроки она была устранена. Восстановительные работы на плотине завершены. Уровень воды в канале будет доведен до прежнего показателя в течение максимум суток", - добавил начальник управления.

Отметим, что 2 августа в результате обрушения части плотины на участке Верхне-Карабахского водоканала, проходящем через село Гарагоюнлу Бардинского района, были подтоплены прилегающие территории. Для принятия необходимых мер безопасности на территорию немедленно были привлечены силы Карабахского и Гянджинского региональных центров МЧС, Государственной противопожарной службы, Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах, проинформированы соответствующие государственные органы. Силами МЧС в селе Гарагоюнлу были приняты необходимые меры безопасности, в том числе проведены работы по эвакуации.