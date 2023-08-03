Стал известен предварительный ущерб от обрушения части плотины в Барде - Репортаж

БАКУ /Trend/ - Обрушившаяся вчера часть плотины длиной 8 метров на участке Верхне-Карабахского канала, проходящего по территории Бардинского района, уже восстановлена.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, в настоящее время с привлечением техники продолжаются берегоукрепительные работы.

В результате прорыва плотины в селе Гарагоюнлу были затоплены подвалы 35 частных жилых домов, 10 гектаров приусадебных участков, 60 гектаров хлопковой площади, 10 гектаров под бобовые, а также 50 могил на сельском кладбище, 2 тысячи тюков сена, 15 тонн зерна, два легковых автомобиля ("ВАЗ-2107" и "Мерседес").

Жительница села Зейнаб Бахшалиева рассказала Trend, что вода повредила восемь тонн зерна.

"У нас погибло 50-60 голов домашней птицы. Домашний скот помогли спасти полицейские, у нас также поврежден дом, три комнаты пришли в негодность", - сказала она.

Житель села Рамиль Алиев рассказал, что затоплен подвал его дома.

"Домашнему хозяйству также нанесен ущерб, мы заготавливали зерно на зиму. Пострадали в определенной степени также сельскохозяйственные животные. Нанесен ущерб многим домам, сейчас принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий", - сказал он.

В настоящее время комиссией по чрезвычайным ситуациям, созданной при главе исполнительной власти района, уточняется ущерб.

Отметим, что 2 августа в результате обрушения части плотины на участке Верхне-Карабахского водоканала, проходящем через село Гарагоюнлу Бардинского района, были подтоплены прилегающие территории. Для принятия необходимых мер безопасности на территорию немедленно были привлечены силы Карабахского и Гянджинского региональных центров МЧС, Государственной противопожарной службы, Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах, проинформированы соответствующие государственные органы. Силами МЧС в селе Гарагоюнлу были приняты необходимые меры безопасности, в том числе проведены работы по эвакуации.