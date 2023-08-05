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Кямаледдин Гейдаров выразил соболезнования главе МВД Грузии

Общество Материалы 5 августа 2023 16:25 (UTC +04:00)
Кямаледдин Гейдаров выразил соболезнования главе МВД Грузии

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров направил письмо с соболезнованиями министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гомелаури в связи с оползнем, произошедшим в районе Шови региона Рачи Грузии.

Как сообщили Trend в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в письме министр выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате оползня, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отметим, что оползень произошел в дневное время 3 августа в курортном районе Шови на западе Грузии. В результате оползня погибли 12 человек, десятки человек пропали без вести.

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