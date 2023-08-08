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ГЭЦ Азербайджана опроверг информацию об уходе Малейки Аббасзаде в отставку

Общество Материалы 8 августа 2023 12:31 (UTC +04:00)
ГЭЦ Азербайджана опроверг информацию об уходе Малейки Аббасзаде в отставку

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Ряд местных медиа распространили информацию о том, что председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде в ближайшее время уйдет в отставку и что решение о председателе ГЭЦ будет объявлено в первой декаде сентября.

Как сообщили во вторник в ответ на запрос Trend в ГЭЦ, в настоящее время информации по этому поводу нет.

Отметим, что в качестве причины кадровых изменений в ГЭЦ указывается массовый характер жалоб после выпускных экзаменов, проведенных в этом году.

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