Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В июле в Баку было зарегистрировано 45 обращений в связи с солнечным ударом

Общество Материалы 8 августа 2023 20:20 (UTC +04:00)
В июле в Баку было зарегистрировано 45 обращений в связи с солнечным ударом

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В июле в Баку было зарегистрировано 45 обращений в связи с солнечным ударом.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на TƏBIB.

Было отмечено, что в течение июля в связи с солнечным ударом в Станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку в подчинении TƏBIB обратились 45 человек, в том числе 7 детей. Из числа взрослых были госпитализированы 9 женщин и 7 мужчин, из детей были госпитализированы четверо.

За последние два дня поступило два обращения по поводу солнечного удара, один из пострадавших был госпитализирован в Клинический медицинский центр.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости