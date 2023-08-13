Кубок мира по шахматам в Баку: результаты второй партии пятого раунда

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира по шахматам в Баку завершилась вторая классическая партия пятого раунда (1/8 финала среди мужчин, 1/4 финала среди женщин), сообщает в воскресенье Trend.

Соперником азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова в 1/8 финала Кубка мира был Салех Салем (ОАЭ). Накануне Абасов в первой классической партии пятого раунда обыграл Салеха Салема, сегодня азербайджанский шахматист в ответной партии также одержал победу. Таким образом Ниджат Абасов вышел в четвертьфинал Кубка мира по шахматам в Баку.

Результаты второй партии 1/8 финала Кубка мира среди мужчин:

Василий Иванчук (Украина) - Магнус Карлсен (Норвегия) – 0:1, (общий счет за две партии 0:2);

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) - Ференц Беркеш (Венгрия) – 1:0, (общий счет 1,5:0,5);

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Фабиано Каруана (США) – 0:1, (общий счет 0,5:1,5);

Ян Непомнящий (ФИДЕ) - Сантош Видит (Индия) - 0,5:0,5, (общий счет 1:1);

Салех Салем (ОАЭ) - Ниджат Абасов (Азербайджан) – 0:1, (общий счет 0:2);

Алексей Сарана (Сербия) - Леньер Домингес Перес (США) – 0,5:0,5, (общий счет 0,5:1,5);

Арджун Эригайси (Индия) – Нильс Гранделиус (Швеция) – 0,5:0,5, (общий счет 1,5:0,5);

Гукеш Доммараджу (Индия) – Ван Хао (Китай) – 0,5:0,5, (общий счет 1,5:0,5);

Результаты второй партии 1/4 финала Кубка мира среди женщин:

Элизабет Петц (Германия) - Анна Музычук (Украина) - 0,5:0,5, (общий счет 1:1);

Харика Дронавалли (Индия) - Александра Горячкина (ФИДЕ) - 0,5:0,5, (общий счет 1:1);

Белла Хотенашвили (Грузия) - Тань Чжунъи (Китай) – 0,5:0,5, ( общий счет 0,5:1,5);

Полина Шувалова (ФИДЕ) - Нургюль Салимова (Болгария) – 1:0, (общий счет 1:1).

Участники Кубка мира, которые по результатам двух классических партий сыграли со своими соперниками вничью, 14 августа встретятся на тай-брейке.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.