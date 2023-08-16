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Начался выбор специальностей в вузы Азербайджана

Общество Материалы 16 августа 2023 12:40 (UTC +04:00)
Начался выбор специальностей в вузы Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - С 16 по 28 августа 2023 года в Азербайджане будет проводиться выбор специальностей по всем группам.

Об этом сообщили в среду Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

При выборе специальности, абитуриент может указать несколько кодов (до 15 специальностей), относящиеся к соответствующей группе. На этапе выбора специальности абитуриенту следует ввести и подтвердить коды специальностей, которым он хочет обучаться, в "Электронном заявлении абитуриента на выбор специальности" на данном сайте.

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